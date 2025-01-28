مايا مرسي: مصر تعمل على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية لترسيخ قيم التسامح والحوار

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قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مخصصات الإنفاق على التعليم قبل الجامعي زادت من 208 مليارات جنيه في عام 2018، إلى 565 مليار جنيه خلال 2024.

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى إعلان فوز مصر بجائزة يونيسكو لمحو الأمية عام 2024، قائلة إن عدد الجامعات المصرية ارتفع من 48 جامعة إلى 116 جامعة.

وأكدت أن مصر تعمل على إدماج حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية؛ لترسيخ قيم التسامح والحوار وإقرار الاختلاف والمساواة بين الجنسين.

وأوضحت أن «مصر أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم إصدار 1.5 مليون بطاقة للخدمات المتكاملة حتى ديسمبر 2024».

ولفتت إلى أن «الأمر يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات؛ تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج»، مشيرة كذلك إلى «تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة».

وذكرت أن الدولة اعتمدت لأول مرة في 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم الحقوق الإنسانية ويضمن لهم حياة كريمة.