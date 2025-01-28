قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة بينهم أسرى سابقون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء 25 فلسطينيًّا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وقال بيان لهيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات، طولكرم، الخليل، نابلس، رام الله، بيت لحم، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في محافظتي جنين وطولكرم، وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، وتنكيل وتدمير للبنية التحتية، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

كما تستمر قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، الاعتداءات والتهديدات بحقّ المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وذكر البيان، أن حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على الشعب الفلسطيني، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.