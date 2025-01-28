ردت الفنانة داليا مصطفى، على سؤال الإعلامي عمرو الليثي «متى شعرتِ بأنكِ نجمة؟»، قائلة: «للأمانة عمري ما حسيت بهذا الموضوع لحد دلوقتي، حاسة إن أمامي لسه حاجات ثانية، أما الأن أنا صلت لمرحلة عمرية أشعر فيها بالنضج».

وخلال مقابلة لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة»، خالفها الإعلامي عمرو الليثي الرأي، رافضا التقليل من حجم إنجازها، لا سيما وأن الموضوع لا يقاس بكم الأفلام، مستشهدا بفيلم «طباخ الريس» الذي يتابعه الجمهور كلما عُرض.

وأكدت أنها تشعر أن لديها شخصيات أخرى تتمنى تقديمها، معربة عن أملها بأن تكون أدوارا مركبة لا تسير في اتجاه واحد، لا سيما وأن «لدينا أزمة في الكتابة بهذا الجانب».

وتحدثت عن شقيقة والداها الفنانة الراحلة ناهد رشدي والتي وافتها المنية العام الماضي، قائلة: «عمتو أنا كنت أحبها جدًا، ست جميلة بشكل لا يتصور، طيبة لأبعد الحدود لم أر في حياتي مثل طيبتها، كانت جدعة وطيبة وغلبانة بشكل مؤلم بالنسبة لي، ومشكلة الوسط الفني عندنا أنه لا يصح أن تكون طيبا جدًا، لابد أن يكون هناك حدود للطيبة؛ ليس الوسط الفني وحده؛ ولكن المجتمع بشكل عام».

وفسرت عدم حضورها جنازتها، موضحة: «الناس عابوا عليّ عدم حضوري جنازتها، لكن أنا كنت مسافرة ونزلت ثاني يوم على العزاء، الناس لا تتخيل مدى قربي منها، كانت بمثابة أمي، وعمرنا ما كنا بعيدتين عن بعض إطلاقا».