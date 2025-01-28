ثمن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، ترحيب الشعب المصري بالأسرى الفلسطينيين المبعدين في صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إن كثيرًا من الأسرى يعانون من أمراض وسوء التغذية، جراء سوء تعامل الاحتلال معهم، خاصة في الأشهر الأخيرة.

ونوه أن «بعض الأسرى تعرضوا إلى تعذيب نفسي وجسدي، كما أن بعضهم لا يقوى على السير»، مشيرًا إلى أن المحتل يتخذ إجراءات انتقامية بحق الأسرى.

وناشد المؤسسات الدولية ذات الصلة التدخل لوقف الممارسات اللا إنسانية والإجرامية التي يقوم بها الاحتلال في سجونه.

وأشار إلى أن «الاحتلال أجرى عمليات إعدام بحق أسرى معتقلين منذ 7 أكتوبر 2023 داخل سجون سرية بالأراضي المحتلة».