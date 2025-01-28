مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

لميس الحديدي: مشهد عودة النازحين لشمال غزة لا يماثله شيء كأنه الحج.. لم يره أحد بحياته

عمرو أديب: الفلسطينيون لم يجدوا من يحنو إليهم.. وآن أوان الوقوف بجانبهم بقوة

عمرو أديب عن عودة النازحين لشمال غزة: مصريون يساعدون الفلسطينيين على الأرض

عمرو أديب داعيا للتضامن مع الفلسطينيين بعد مشاهد العودة: لا تأخذوهم بذنوب غيرهم