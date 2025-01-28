 مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

نشر في: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 2:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 يناير 2025 - 2:20 ص

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الإثنين تعيين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة، مما يمنح الملياردير دورا محوريا في محاولة تمديد تخفيضات الضرائب التي أقرها الرئيس دونالد ترامب.


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