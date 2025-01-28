رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور يلغي مشاريعه الاستثمارية في لبنان ويوضح السبب

أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور ومقرها دبي، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان.

وقال حبتور عبر حسابه على موقع إكس: «اتخذتُ، بالتشاور مع مجلس إدارة مجموعة الحبتور، قراراً مؤلماً لم أرغب يوماً في الوصول إليه، لكن الأوضاع الراهنة في لبنان، من غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب».

وقرر الحبتور، إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية التي كنا نعتزم تنفيذها في لبنان، والامتناع عن السفر إلى لبنان، سواء لي أو لعائلتي أو لمديري المجموعة، وبيع جميع ممتلكاتي واستثماراتي في لبنان.

وأضاف: «هذه القرارات لم تُتخذ من فراغ، بل جاءت نتيجة دراسة دقيقة ومتابعة عميقة للأوضاع هناك».

ومجموعة الحبتور تكتل عالمي بقيمة مليارات الدولارات تتراوح اهتماماته بين الفنادق الفاخرة ومراكز التسوق.

وبلغت استثمارات المجموعة في لبنان نحو مليار دولار حتى يناير كانون الثاني من العام الماضي. والأسبوع الماضي، عبر الحبتور عن اعتزامه الاستثمار في لبنان بمجرد تشكيل حكومة جديدة.