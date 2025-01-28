الأمم المتحدة تؤكد تسلمها خطاب من أمريكا بالانسحاب من اتفاقية المناخ

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تسلمها لخطاب رسمي من الحكومة الأمريكية تعلن فيها عن انسحاب البلاد من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

وتم تسلم الخطاب في مقر الأمم المتحدة يوم الاثنين، حسبما صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في نيويورك اليوم الثلاثاء.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وقع أمرا بالانسحاب من اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري في يوم تنصيبه.

وتنص الاتفاقية على فترة إشعار مدتها عام واحد بعد تسلم الرسالة المعنية. ومع ذلك، قد لا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاقية من الآن فصاعدا.

وينص مرسوم ترامب على أن الولايات المتحدة تفترض أن الانسحاب من الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليه سيسريان فورا بعد الإخطار للأمم المتحدة.

وكان ترامب قد سحب الولايات المتحدة سابقا من الاتفاقية خلال ولايته الأولى، لكن الانسحاب لم يستمر سوى بضعة أشهر لأن خلفه جو بايدن قد جدد التأكيد على الالتزام بالاتفاق.

وفي الأسبوع الماضي، أخطرت الولايات المتحدة الأمم المتحدة أيضا بانسحابها من منظمة الصحة العالمية. وتوضح الرسالة المؤرخة في 22 يناير أن العضوية ستنتهي في 22 يناير 2026.