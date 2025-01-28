وزيرة التضامن الاجتماعي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر

قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المشروع القومي «حياة كريمة»، أكبر مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، حصل على إشادات أممية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن مصر تعتز بالخطوات التي اتخذتها خلال الأعوام الماضية، من خلال حزمة من المبادرات لتعزيز الحق في الصحة، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضحت أن تلك المبادرات، شملت: مبادرة القضاء على فيروس سي، ومرض الملاريا، والكشف عن الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ودعم صحة المرأة والأم والجنين.

وأكدت أن تلك المبادرات حققت نجاحات غير مسبوقة للقضاء على بعض الأمراض تمامًا، مما جعلها محلًا لإشادات الدولية.

وذكرت أن مصر تهدف للوصول بتغطية التأمين الصحي إلى نسبة 100%، موضحة أن العمل جارٍ على زيادة نسبة التغطية في المرحلة الأولى لتصل إلى 85%، تضم فئات الفلاحين والصيادين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والأسر الأكثر فقرًا.