إبراهيم عيسى: الوزراء في مصر بيروحوا الأحزاب بعد ما يخرجوا من الحكومة

ثمن الإعلامي إبراهيم عيسى، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة استشارية متخصصة في الشئون السياسية، قائلًا إنه «مؤشر إيجابي».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، إن الرشادة السياسية مطلوبة في القوانين الصادرة من الحكومة واتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ليست سياسية لكنها تنفيذية، معقبًا: «مع احترامنا لكل الأسماء التي خدمت الوطن والبلاد، ناس أفاضل كلهم وعملوا بجد واجتهاد، لكن وزراء الحكومة ليسوا سياسيين، والغريبة في مصر إن الوزراء بعد ما يخرجوا من الحكومة بيروحوا الأحزاب».

ونوه أن تصريحات الحكومة بحاجة كذلك إلى «رشادة سياسية»، مشيرًا إلى أنها في بعض الأحيان «تُخاصم الرأي العام».

واستشهد بالتصريحات الحكومية بشأن استهلاك المواطن من الخبز والكهرباء، والإنفاق غير الرشيد، وحجم التهرب الضريبي، وإهدار خبز التموين ومنحه للطيور.