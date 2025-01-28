الرئيس اللبناني يؤكد: مكافحة الفساد مهمة أساسية في عهدي

أكّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الفساد ستكون مهمة أساسية في عهده.

جاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على رأس وفد من القضاة هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية أن " مكافحة الفساد ستكون مهمة أساسية في عهده وأن للقضاء دوراً أساسيا فيها،" مضيفاً "عندما يقوم القضاء بواجباته يلتزم الجميع بأحكامه وتكون له الكلمة الفصل".

وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على "أهمية استقلالية القضاء كما على استقلالية القضاة انفسهم وحكمتهم"، مشدداً على أن "لا إصلاحات واقتصاد في البلد من دون قضاء".

كما أكّد "على أهمية ركيزتي الأمن والقضاء في البلد، اللذين يساهمان في تحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق الثقة في الداخل كما في الخارج على حد سواء".

وتوجه الرئيس عون إلى الوفد قائلاً " دوركم كبير وأساسي ولا يمكننا الاستمرار في الاستخفاف بموضوع القضاء في ظل متابعة الدول الراغبة بمساعدة لبنان، لما سنحققه على هذا الصعيد، وعلى صعيد بناء جسور الثقة معها".

ورأى أنه "لا يمكن لأي بلد أن يقوم من دون قضاء"، متوجهاً إلى القضاة بالقول "قوموا بواجباتكم بموجب ما يفرضه عليكم القانون وضمائركم ولا تخضعوا لاي ضغوطات او تدخلات من أي جهة أتت".

وأضاف إن "رئيس الجمهورية سيكون الدرع الأول لكم. يجب أن يكون ولاؤكم للبلد لا للسلطة السياسية أو المرجعية الحزبية أو الدينية. ومرجعيتكم الوحيدة هي بلدكم ومصلحته حصرا".

وقال الرئيس عون "لا شك أن في لبنان عدداً من القضاة الشرفاء، إلا أن القضاء قصر كثيراً في الفترة الأخيرة لا سيما لجهة محاسبة المرتكبين في بعض القضايا. من هنا، فان دوركم أساسي اليوم في إعادة الدور الرئيسي له وفي مكافحة الفساد لأنه لا يمكن النهوض بالبلد من جديد من دون تضافر جهود كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء".

في مستهل اللقاء، أكّد القاضي إبراهيم الوقوف إلى جانب الرئيس عون" في التمسك بدور القضاء اللبناني، لا سيما وانكم "القاضي الأول في هذه الجمهورية".

وأضاف "إن النيابة العامة المالية هي جزء من القضاء الذي استحوذ على مساحة واسعة من خطاب القسم، ونحن ملتزمون بالقواعد الدستورية والقانونية والشفافية التي يقوم عليها لبنان".