عودة 300 ألف نازح فلسطيني إلى غزة والشمال بعد 470 يومًا من الحرب

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن 300 ألف نازح من أبناء الشعب الفلسطيني عادوا اليوم الاثنين، من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال.

وأضاف المكتب في بيان مقتضب، مساء اليوم الإثنين، "أن 300 ألف نازح من أبناء شعبنا عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى غزة والشمال، عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين بعد 470 يوماً على حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وأصدرت قطر بيانا في وقت سباق من اليوم الاثنين بأن حركة حماس ستسلم الرهينة أربيل يهود، مع اثنين آخرين من الرهائن قبل يوم الجمعة.

ويوم 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوماً يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.