طائرة درون روسية تستهدف مصنعا في مدينة خاركيف الأوكرانية

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استهدفت طائرة درون روسية، مصنعا في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا؛ مما أدى لاشتعال النيران فيه، حسبما قالت السلطات اليوم الثلاثاء.

كما ترددت أنباء عن وقوع أضرار في مناطق أخرى في البلاد بعد هجوم كبير خلال الليل، نشرت روسيا خلاله 100 طائرة درون، وفقا لما ذكرته القوات الجوية الأوكرانية.

وقال بودان جلادكيش رئيس هيئة الدفاع المدني في خاركيف لهيئة البث العامة الأوكرانية: "استهدفت طائرة درون من طراز شاهد تابعة للعدو منشأة تابعة لشركة مدنية".

وبحسب التقارير الأولية، فإنه كان مصنعا لمعالجة الخشب، ولم تقع خسائر بشرية.

وقالت السلطات، إن شخصين لقيا حتفهما بنيران المدفعية الروسية في منطقة دونيتسك. وأصيب 4 أشخاص؛ بسبب طائرات الدرون في مدينة أوديسا الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض خمس طائرات درون أوكرانية فوق روسيا خلال الليل.