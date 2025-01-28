مسئول كويتي: مؤتمر الثقافة يعزز العمل الشبابي الخليجي والعربي



أكد نائب المدير العام لقطاع تنمية الشباب بالتكليف لدى الهيئة العامة للشباب عبدالله العدواني، أن مؤتمر الثقافة والفن والأدب شكل فرصة مهمة لتعزيز العمل الشبابي الخليجي والعربي المشترك بمختلف مجالاته، علاوة على تزود المثقفين والأدباء والفنانين الشباب بخبرات مهمة في مجالاتهم.

وقال العدواني، في تصريح صحفي أدلى به بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء، إن المؤتمر سلط الضوء أيضا على الدور الرائد لدولة الكويت في الحياة الثقافية والأدبية والفنية العربية، كما منحت الوفود المشاركة مساحات خاصة لإبراز إسهامات بلدانها وإنجازاتها في الحقول الثقافية والفنية والأدبية عبر عرض فيديو عن تلك الإنجازات.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للمؤتمر أتاحت للشباب العربي عرض تجاربهم وقصص نجاحاتهم الملهمة بالمجالات الثلاثة عبر الورش وجلسات العمل، منوها بالمشاركات الثرية للوفود الخليجية في المؤتمر.

وذكر أن الهيئة عمدت إلى تشكيل لجنة مشتركة للاعداد واختيار محتوى وفعاليات المؤتمر تضم مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ذات العلاقة لاختيار أنسب الفعاليات التي تخدم الشباب العربي المهتم بهذه المجالات.

ولفت إلى أن اللجنة ضمت علاوة على الهيئة كلا من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وجامعة الكويت، والمعهد العالي للفنون المسرحية ورابطة الأدباء، مشيدا بعملها الذي لاقى استحسان الوفود المشاركة.

وتضمن المؤتمر، العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية وجلسات العمل على مدى 3 أيام وسط مشاركة خليجية وعربية واسعة، وشهد اليوم الثالث والأخير تكريم الوفود المشاركة وتنظيم رحلة لها إلى مركز عبدالله السالم الثقافي للتعرف على أهم المعالم الثقافية في الكويت.