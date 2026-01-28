تركيا: إيران مستعدة لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي

دعا وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى معالجة خلافاتها مع إيران بشكل تدريجي، من خلال حل القضايا العالقة واحدة تلو الأخرى، بدلا من السعي إلى اتفاق شامل، مؤكدا أن طهران تبدي استعدادا لإجراء محادثات بشأن برنامجها النووي.

وفي تصريحات إعلامية، شدد فيدان على رفض أنقرة لأي تدخل أو هجوم أجنبي على إيران، محذرا من أن "إشعال حرب جديدة سيكون خطأ"، ومؤكدا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح الوزير التركي أن وضع جميع الملفات الخلافية في سلة واحدة يجعل من الصعب على الجانب الإيراني التعامل معها، وقد يُفسر على أنه إهانة، داعيا واشنطن إلى البدء بالملف النووي وإغلاقه قبل الانتقال إلى قضايا أخرى بشكل متدرج.

وتأتي تصريحات فيدان في وقت تشهد فيه إيران احتجاجات مناهضة للحكومة، وصفتها منظمات حقوقية بأنها الأكبر منذ ثورة عام 1979، في حين حملت طهران مسئولية الاضطرابات لـ"عناصر إرهابية ومثيري شغب" مرتبطين بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وأشار فيدان إلى أن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لإيران، أجرت اتصالات مع مسئولين أمريكيين وإيرانيين، مؤكدا أن أنقرة ترى أن على طهران معالجة شئونها الداخلية بنفسها.

وحذر فيدان من أن أي زعزعة إضافية للاستقرار قد تتجاوز قدرة المنطقة على التحمل، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تزال تسعى إلى مهاجمة إيران.

وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا متصاعدا، خاصة بعد الضربات الأمريكية

التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو الماضي، في ظل تعثر المفاوضات حول البرنامج النووي الذي تؤكد طهران أنه مخصص لأغراض سلمية.