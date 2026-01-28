الكاتب أحمد عبد المنعم رمضان في حواره لـ«الشروق»: رواية «في مدينة الذباب» متعددة المستويات

وحضور الذباب يحرك الأحداث بشكل مغاير عن الحضور الأدبي

في روايته "في مدينة الذباب" الصادرة عن دار الشروق، ينسج الكاتب أحمد عبد المنعم رمضان عالَمًا روائيًا ومربكًا، تتداخل فيه الحقيقة بالهواجس، والواقعي بالغرائبي، الذباب هنا ليس مجرد علامة مجازية، بل كائن حاضر، يحرك الأحداث ويكشف عن بنية أعمق من العنف والهيمنة والاضطراب النفسي.

وفي حوار الكاتب مع جريدة الشروق، يفتح المؤلف كواليس تجربته السردية، متحدثًا عن اختياراته الفنية، وبناء الزمن، وشخصية الراوي الإشكالية، كاشفًا عن رؤية تتعمد الالتباس وتراهن على القارئ بوصفه شريكًا أصيلًا في إنتاج المعنى.

في البداية ما السبب الذي جعلك تختار الذباب كرمز محوري في الرواية؟

استُخدم الذباب فى عدد من الأعمال الأدبية كرمز للشيطان أو للشر أو للشعور بالذنب والندم، أذكر منها مسرحية (الذباب) لسارتر ورواية (سيد الذباب) لويليام جولدنج، غير أنني أردت أن أعيد استخدام الذباب بشكل مغاير، أن يحضر فى روايتي بشكله الطبيعي، دون أن يكون رمزًا مجردًا، أن يتمتع بصفاته العادية التقليدية وأن يمارس دورًا فى تحريك الأحداث، يتطاير وينتشر حول أكوام القمامة ويحلق فى الأماكن المزدحمة، ومن خلال هذا التواجد الطبيعي ربما نرى له بعدًا آخر، بعدًا رمزيًا إن أردتِ أن تصفيه بهذا، ولكن حتى هذا البعد الرمزي مختلف ومغاير عن الحضور الأدبي التقليدي للذباب، حيث يبتعد عن الرمزية المعتادة، وهو ما قد يحفز القارئ على المزيد من التفكير عندما يطرح العمل هذا التصور الجديد.

هل يمكن اعتبار الذباب في الرواية استعارة للشارع أو للوعي الجماعي؟ كيف وصلتك هذه الفكرة؟

الراوي فى "في مدينة الذباب" دأب على محاربة الذباب منذ طفولته، كانت تلك الحشرات مزعجة له من صغره فعمل على قتلها كلما تسنى له ذلك، وعندما أصبح ذو نفوذ بات ينظر إلى عموم الناس النظرة نفسها، هذه المخلوقات الضئيلة الصغيرة المزعجة، التى تتحرك بعشوائية وفى أسراب دون أن تخضع للسيطرة، وعلى الرغم من ضعفها وضألتها إلا أنها قادرة على هزيمة أو إرباك أو إزعاج مخلوقات أخرى ضخمة ومخيفة. هكذا ينظر الراوي، وربما بعض زملائه فى عمله، إلى العامة، وكأنهم ذباب. أعتقد أن البعض ينظر إلى الجموع بهذه النظرة فعلًا، وما يزعجهم هو أنه لا يمكن القضاء على الذباب أو إخماد حركته بشكل دائم.

- البطل بلا اسم في الرواي لماذا قررت هذا الاختيار؟

هذا الأمر يحتمل أكثر من تفسير وعددًا من القراءات، فعلى المستوى القصصي والدرامي، من الطبيعي ألا يصرح شخص كهذا الرجل الغامض باسمه، من غير المنطقي أن يكشف عن وجهه الحقيقي بشكل كامل، لابد أن يحتفظ بقناع يخفي شخصيته الحقيقية التي ظل يواريها ضمن أحداث الرواية، فهذا الإخفاء يضيف المزيد من الغموض المحيط بهذا الشخص، الذي لا أحب أن اسميه بطلًا بالمناسبة. وبالطبع قد يذهب المتلقي إلى رؤى أعمق، فربما يرى أن هذا يعبر عن تعدد الوجوه التي يحملها ذلك الشخص بداخله، أو أن ثمة إشارة إلى أن هذا ليس مجرد شخص واحد، بل يمثل قطاع أكبر من البشر، كل هذه القراءات منطقية وواردة.

- لماذا اخترت استخدام تقسيم الرواية وفق الأشهر والسنوات؟ وما الهدف من هذا البناء اليومي؟

تبدأ الرواية فى اليوم الأول من عام مستقبلي غير محدد بدقة وتنتهي في اليوم الأخير منه، أي أن أحداث الرواية تدور عبر عام كامل، وتنتهي مع بداية عام آخر لا نعرف عنه شيئًا، وكأن هذه اليوميات قد تحدث بشكل متكرر فى أعوام عدة، بعد عشرة سنوات أو بعد عشرين، قد تعاد أحداثها فى كل عام جديد بشكل ما، فكما تدور السنين دورتها ربما تعاد القصة نفسها مرة تلو الأخرى.

- الرواية تعتمد على الرمزية هل وجدت صعوبة في الموازنة بين الرمزية والسرد الواقعي؟

لا أعلم إن كان تصنيف الرواية بالرمزية تصنيفًا دقيقًا أم لا، غير أني لا أميل إلى هذا الوصف، فمكونات الحبكة وشخصيات هذه الرواية لا يمكن ترجمتها إلى رموز بشكل المباشر، الأمر لا يشبه (مزرعة الحيوان) لأورويل أو (أولاد حارتنا) لنجيب محفوظ، أُفضل أن أقول أنها رواية متعددة المستويات، فهناك المستوى الواضح المباشر الذي يتتبع رحلة لشخصية ذات مواصفات واضحة ومعينة عبر ظروف استثنائية وغرائبية، ومن خلال تتبع هذه المسيرة أسعى إلى رسم صورة كاملة للشخص وللمجتمع من حوله ولنفسيته ولأفكاره وتغيراتها، وقد تعكس هذه الصورة بعدًا آخر، أكثر عمقًا، وهو ما يساوي مستوى آخر من التلقي، ربما مستوى نفسي عند البعض، أو مستوى مجتمعي عند بعض آخر. ولذا فالأمر لم يكن مزعجًا بالنسبة لي فى أثناء الكتابة لأنني لم أشغل نفسي بفكرة الرموز والتفاسير وسعيت فقط لنقل الصورة كما أراها والحدث كما أتخيله وأنا أعلم جيدًا أن الأفكار والهواجس والتصورات التى تشغلني ستتسرب إلى النص وستجد طريقها إلى قلبه وستصل إلى قطاعات من القراء بشكل أو بآخر دون أن انشغل بالايضاح والترميز.





- لماذا قررت أن تبدأ في كتابة الرواية بعد ٧ سنوات من الثورة، رغم أنها تحضر في أحداثها بشكل أو بأخر فيها؟ ولماذا قررت ربط الثورة في العمل الدرامي ولم تجعلها أكثر رمزية دون الإشارة لحدث معين ؟

لم يكن قرارًا بالمعنى المفهوم للكلمة، فالفكرة تبلورت أمامي فى هذا الوقت، تشكلت أحداث الرواية فى خيالي في هذه اللحظة من الزمن فشرعت فى كتابتها. والرواية لا تدور حول ثورة يناير بطبيعة الحال، حيث أن الأحداث تقع فى زمن مستقبلي، إلا أن للثورة أثر واضح على شخصية الراوي، حيث سببت له ما يشبه العقدة، ولذلك لجأت فى مشهد قصير إلى استحضار أحد أيام الثورة، بشكل غير مقحم على النص، عاد الراوي فى (فلاش باك) ليستعيد موقفًا من 2011، وصفت تلك اللحظة بشكل واقعي وواضح لسببين، أولهما فني وهو أنني رأيت أن هذا سيضيف المزيد من الحيوية للنص الأدبي، والثاني أنني أعتقدت أنها فرصة مواتية لسرد أحد الأحداث التي حضرتها بنفسي ورأيتها بعيني، أن أحفظ وأسجل تلك اللحظة كما عاينتها لأن آخرين يسعون لنشر صور مغايرة عن اللحظة نفسها وربما تصبح روايتهم المفبركة هي السائدة في يوم ما.

- هل شخصية البطل ومهماته ضد الذباب تمثل صراع الإنسان مع قواه الداخلية أو مع النظام السياسي والاجتماعي؟

صراع الراوي فى الأصل هو صراع مع المجتمع من حوله، يصارع كل من يخالفه الرأي، يصارع أية أفكار لا تناسبه، لا يرفضها فقط ولكنه يريد أن يمحيها، يظن أنه يمتلك الحقيقة وأن من واجبه أن يفرضها على الجميع، ولكنه وفي أثناء رحلته هذه يكتشف أنه لا يقوى على مواجهة مخاوفه هو نفسه، لا يملك السيطرة على حياته التى قد تنهار فى لحظة، فيرتبك ويبدأ فى مواجهة أسئلة لم يطرحها على نفسه من قبل، ويجد نفسه وهو على حافة الجنون يعيد تشكيل نفسه من جديد.

- هناك حضور مستمر للرموز الحيوانية الذباب، وحيوان وحيد القرن، هل كل حيوان يمثل جانباً معيناً من المجتمع أو النفس البشرية؟

ليس بهذا الشكل المباشر، بالطبع حضرت الحيوانات من قبل فى مجموعتي القصصية (قطط تعوي وكلاب تموء)، ولكنها لم تعبر من خلالها عن الرمزية التقليدية للحيوانات، ليست ك(كليلة ودمنة) مثلًا، فلا أستخدم الكلب لأعبر عن الوفاء أو الثعلب لأشير إلى المكر، إطلاقا، فلقد سعيت إلى وضع الحيوانات بكيانها الطبيعي داخل صورة أوسع، حتى تعبر هذه الصورة فى نهاية الأمر عن وقع شعوري معين أو عن فكرة عامة. وهكذا كان حضور وحيد القرن على سبيل المثال فى هذه الرواية، حيث يظهر بشكل متكرر أمام عين الراوي ليساهم فى تشكيل صورة تعكس الضغوط والقلق الذي يسيطر عليه.

- التعامل مع النساء، سواء زوجته أو هند، يبدو مركباً، هل كان قصدك استعراض المكانة الاجتماعية للمرأة في المجتمع المصري؟

الراوي لا ينظر إلى المرأة كمخلوق معادل له، وهو ما لا يختلف عن نظرته إلى عامة الشعب بشكل عام، المرأة بالنسبة له مكمل لصورته هو الشخصية، ولذا فهو لا ينظر إلا لهيئتها، يبحث عن أنثى كاملة الجمال بجسد مثالي لتظهر إلى جواره فتضيف إليه المزيد من الاكتمال الذي يسعى إليه، ووجد فى زوجته ما يناسبه ويبحث عنه، وعندما رأى هند لأول مرة لم ينظر إلا لشكلها أيضًا، ولم يجذبها إليها إلا أنها تشبه حبيبته الأولى التى ضاعت منه، ولكن هند تفاجئه مع توالي الأحداث وتكشف عن شخصية لم يكن مستعدًا لمجارتها.

- تحمل الرواية بعدًا نفسيًا وسياسيًا قويًا، هل الهدف أن تكون تجربة فردية للجنون والفوبيا أم مرآة للمجتمع بأكمله؟

هذا أمر يقرره القارئ، هل يرى أن هذه النماذج فردية أم عامة؟ أعتقد أن القارئ شريك في رسم الصورة النهائية للنص برؤيته وتفسيراته. على كل فالرواية تعرض شخصيات مختلفة ومتباينة، فإذا كان الراوي بكل ما قلناه عنه هو محور الأحداث، فإننا نرى على جانب آخر شخصيات مغايرة تمامًا مثل هند ودكتور مازن، وللمفارقة فالاثنان يقبعان داخل مستشفى للمجانين.