وزير الخارجية الألماني يزور موقع الهجوم الإرهابي في مالي

تفقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، جنود بلاده المتمركزين في منطقة كوليكورو غربي دولة مالي. وتأتي الزيارة بعد أربعة أيام من الهجوم الإرهابي على معسكر للاتحاد الأوروبي في المدينة.

يذكر أن متطرفين إسلاميين مشتبه فيهم هاجموا المعسكر في كوليكورو بسيارتين محملتين بمتفجرات، حيث انفجرت إحداهما لتلحق إصابات طفيفة بثلاثة أفراد حراسة ماليين. ولم يصب أي من الجنود الألمان المتمركزين هناك والبالغ عددهم نحو 150 جنديا، بأذى.

يشار إلى أن منطقة كوليكورو تقع على بعد 60 كيلومترا فقط جنوبي العاصمة المالية باماكو. وتعد المنطقة حتى الآن آمنة نسبيا. ولم يحدث مطلقا أي هجوم بهذا الحجم على معسكر لقوات دولية هناك.

وتعهد ماس لقوات بلاده في مالي أمس بتوفير حماية إضافية إذا ما استلزم الأمر ذلك.

وأكد الوزير الاتحادي أمس أنه سيتم فعل أي شيء لإمداد الجنود بـ "أفضل المعدات والبني التحتية" اللازمة لأمنهم.

يذكر أن ماس زار أمس الـ 700 جندي الألماني المشاركين في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما". وتتعرض القواعد التابعة للبعثة الدولية لهجمات متكررة.