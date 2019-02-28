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وزير العدل النمساوي يطالب بأن يكون الاعتقال الوقائي للاجئين من سلطة القضاء وحده

وزير العدل النمساوي جوزيف موسر
وزير العدل النمساوي جوزيف موسر
أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 فبراير 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الخميس 28 فبراير 2019 - 2:55 م

طالب وزير العدل النمساوي جوزيف موسر، بأن يكون للقضاء وليس للحكومة النمساوية الحق في إقرار الاعتقال الوقائي، وهو مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده ليتاح للأجهزة الأمنية اعتقال طالبي اللجوء الخطرين.

وقال موسر - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إنه لا يوجد اعتقال وقائي في الوقت الحالي إلا في معتقل جوانتانامو، بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي في استراليا وبريطانيا بالنسبة للمشتبه فيهم أنهم إرهابيون، موضحا أن تمرير مشروع القانون في البرلمان يحتاج الى أغلبية الثلثين، لكنها غير متوفرة حتى الآن.

من جانبه، قال وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، إن الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين يتماشى مع أحكام محكمة العدل الأوروبية، ولا يتناقض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، موضحا أن الاعتقال الوقائي سيكون في حالات تهديد النظام العام وللسيطرة على العناصر الخطرة من طالبي اللجوء.


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