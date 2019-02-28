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ترامب وكيم يبدآن يوما ثانيا من المحادثات النووية في هانوي

هانوي - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 28 فبراير 2019 - 4:41 ص | آخر تحديث : الخميس 28 فبراير 2019 - 4:41 ص

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الخميس، إلى فندق سوفتيل ليجند متروبول هانوي، لبدء يوم ثان من المحادثات بشأن نزع سلاح بيونج يانج النووي.


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