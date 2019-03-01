علماء أمريكيون ينجحون في التوصل إلى طبيعة صوت رامبرانت

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تم الوصول إلى طبيعة صوت الرسام الهولندي رامبرانت فان رين (1606-1669) مجددا في أمستردام.

وقدم علماء أمريكيون إعادة انتاج لطبيعة صوت الرسام البارع اليوم الخميس في أمستردام في ستة مقاطع فيديو بعنوان "دورة رامبرانت التعليمية" يتحدث فيها رامبرانت عن أسلوبه في الرسم.

وقالت ريكا سينج من جامعة "كارنيجي ميلون" في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية إن العلماء حاولوا إعادة انتاج لطبيعة صوته استنادا إلى لوحات رسمها لنفسه.

وحيث أنه من الممكن استخلاص نتائج حول صوت بناءً على المظهر الخارجي للمتكلم، فقد تم عمل محاولات لاستخدام ذلك كأساس لإعادة بناء الصوت.

وكان من الممكن إعادة التشكيل التشريحي لرأس رامبرانت رقمياً وتقدير قدرات رئتيه.

وأضافت سينج: "من كان يعرفه ربما كان سيتأثر بالصوت".

وتم وضع ترجمة لمقاطع الفيديو نظرا لأن رامبرانت كان يتحدث الهولندية بأسلوب القرن السابع عشر.

وقال جوناثان بيكر، الخبير المعني برامبرانت، إنه يعتقد أن صوت رامبرانت "متغطرس وحاد بعض الشيء".