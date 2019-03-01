رواد كرنفال كولونيا الألمانية يتوافدون على المدينة

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وصلت طلائع رواد كرنفال كولونيا الشعبي من بلدان عديدة منذ صباح اليوم الخميس إلى المدينة الألمانية الكبيرة.

واستعدت المدينة لاستقبال السياح الذين جاؤوا لمهرجان النساء وتقدر المدينة عددهم بعدة مئات آلاف الرواد.

ويعطي الحراس العازفون للموسيقى عند ميدان المحطة صورة خاصة للمدينة وهي تستقبل زوارها.

وساد المدينة جو من السلمية حيث توارت قوات الشرطة في خلفية المشهد.

كانت مدينة دوسلدورف شهدت أيضا منذ الصباح قدوم العديدين بأزياء ملفتة إليها، كما يلتقي الزوار عند المخبز أو لدى بائع الجرائد بزبائن تحلوا بروح احتفالية مرحة.

وارتدى العديد من الموظفين الذين لم يحصلوا على عطلة اليوم، ملابس مزينة بطريقة جميلة وبألوان مختلفة.

كانت سماء كولونيا ودوسلدورف خالية في الصباح من السحب – إلا أنها لم تظل هكذا طوال الوقت: حيث تغير الوضع على مدار اليوم ، كما أن على زوار المهرجان في المدينتين إضافة إلى مدينة بون أيضا أن يتأهبوا لرياح وأمطار قوية على مدار الأيام المقبلة.

انطلق المهرجان في الحادية عشرة من صباح اليوم.