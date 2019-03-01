النقل الروسية: تغيير مسار 33 رحلة جوية بسبب النزاع بين الهند وباكستان

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الخميس، عن تغيير مسار 33 رحلة جوية لخمس شركات طيران روسية بسبب النزاع بين الهند وباكستان.

وقال نائب وزير النقل الروسي، إلكسندر يورتشيك، خلال تصريحات له أوردتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: «اليوم 33 رحلة روسية تابعة لخمس شركات طيران عليها التحليق وفق مسارات محددة، وقد أقلعت 29 رحلة جوية و4 أخرى ستقلع بحلول نهاية اليوم».

وأعلن الجيش الباكستاني، صباح أمس، عن إسقاط مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني واحدة منهما سقطت داخل إقليم آزاد كشمير، والأخرى داخل الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، مشيرًا إلى أسر طيار هندي.