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تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي بدوري الأبطال

محمد الهادي
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:53 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:56 ص

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي مساء اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يشهد تشكيل الزمالك تغييرًا واحدًا عن مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي أيضًا، من خلال الدفع بالمغربي محمد أوناجم على حساب يوسف أوباما الذي يغيب عن المباراة بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.


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