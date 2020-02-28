بومبيو: أمريكا قدمت عروضا لمساعدة إيران بشأن فيروس كورونا الجديد

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صرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة ليست ضالعة حاليا في أعمال عدائية ضد إيران، و"قدمت عروضا" لطهران بشأن تقديم مساعدة فنية لها فيما يتعلق بالتعامل مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال بومبيو: "لقد قدمنا عروضا للجمهورية الإسلامية للمساعدة"، فيما ضغط النواب عليه بشأن مواجهة عالمية للفيروس، وذلك في جلسة بالكونجرس ركزت على إيران.

وبدا النواب قلقون من أن إيران تشهد تفشيا خطيرا، فيما ضعفت قوى أجهزتها الصحية.

وأقر بومبيو بأن جهاز الرعاية الصحية الإيراني "ليس قويا" غير أنه قال أيضا إن طهران لا تتقاسم المعلومات.