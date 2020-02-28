المكسيك تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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أكدت المكسيك اليوم الجمعة، إصابة أول حالة بفيروس كورونا(كوفيد-19).

وعقد نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل مؤتمرا صحفيا للتعليق على الحادث، وفقا لوكالة بلومبرج.

وقال لوبيز جاتيل في المؤتمر الصحفي إنه تم عزل المريض وأسرته.

وكان مسؤولون بالمكسيك قد كشفواأمس الخميس عن إبقاء نحو 5600 شخص على متن سفينة سياحية في ميناء كوزوميل المكسيكي، بينما يجري خبراء طبيون فحوصات للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور بينهم.

ورست سفينة"إم إس سي ميرافيليا" في جزيرة كوزوميل قبالة ساحل ولاية كوينتانا رو شرقي المكسيك بعد أن تم إبعادها من وجهتين سابقتين، هما جامايكا وجزيرة جراند كايمان، بسبب تشخيص إصابة أحد أفراد الطاقم بالإنفلونزا العادية.

وأشار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى أنه من المهم أن يتم التمسك بالمعايير الطبية، لكن البلاد لن تستسلم إلى الهستيريا المحيطة بالفيروس.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: "لا يمكننا إغلاق موانئنا ومطاراتنا".