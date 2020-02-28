ألمانيا تسجل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت 6 ولايات بغرب ألمانيا 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت وزارة الصحة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن الحالات الجديدة لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.
ولفتت وزارة الصحة إلى أن رجلا أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع إيطالي وعاد إلى ولاية بافاريا، وفي هامبورج أيضا، أثبتت الفحوص إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من إيطاليا، كما سجلت كل من ولاية هيسن وراينلاند بالاتينات، وولاية بادن فورتمبيرج إصابة بالفيروس المستجد.
وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت - أمس - تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة جينسبرج.