ألمانيا تسجل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا

سجلت 6 ولايات بغرب ​ألمانيا​ 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد​.

وأوضحت وزارة الصحة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن الحالات ​الجديدة​ لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن رجلا أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع إيطالي وعاد إلى ولاية بافاريا، وفي ​هامبورج​ أيضا، أثبتت الفحوص إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من ​إيطاليا، كما سجلت كل من ولاية هيسن وراينلاند بالاتينات، وولاية بادن فورتمبيرج إصابة بالفيروس المستجد.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت - أمس - تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة جينسبرج.