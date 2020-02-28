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ألمانيا تسجل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:37 ص | آخر تحديث : الجمعة 28 فبراير 2020 - 11:37 ص

سجلت 6 ولايات بغرب ​ألمانيا​ 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد​.

وأوضحت وزارة الصحة - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، اليوم الجمعة، - أن الحالات ​الجديدة​ لم تتطلب نقل المصابين إلى المستشفى وجرى عزلهم في منازلهم.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن رجلا أصيب بالفيروس بعدما تعامل مع إيطالي وعاد إلى ولاية بافاريا، وفي ​هامبورج​ أيضا، أثبتت الفحوص إصابة رجل بالفيروس بعد عودته من ​إيطاليا، كما سجلت كل من ولاية هيسن وراينلاند بالاتينات، وولاية بادن فورتمبيرج إصابة بالفيروس المستجد.

وكانت وزارة الصحة الألمانية أعلنت - أمس - تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في منطقة جينسبرج.

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