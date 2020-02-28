الولايات المتحدة تبدأ في إجراء اختبارات بشرية لعقار علاج كورونا

بعد تحذير أحد مسؤولي الصحة الفيدراليين من انتشار فيروس كورونا في المجتمعات الأمريكية، أعلنت المعاهد الوطنية للصحة، بدأ التجربة السريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار مضاد للفيروسات، لدى البالغين المصابين بفيروس كورونا، في المركز الطبي لجامعة نبراسكا في أوماها، وفقاً لشبكة الـ (سي.ان.ان).

وأول مشارك في التجرية، هو الأمريكي الذي تم إجلاؤه من سفينة (Diamond Princess) التي ترسو في اليابان.

وحذر كبار المسؤولين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء الماضي، من احتمال انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونيير، مديرة المركز الوطني للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي "نتوقع أن نرى انتشاراً للفيروس في هذا البلد".

وتضيف "لم يعد الأمر مجرد مسألة ما إذا كان هذا سيحدث أم لا، ولكن السؤال الآن عن متى سيحدث هذا الانتشار بالضبط، وكيف سيكون عدد الأشخاص في هذا البلد الذين يعانون من هذا المرض الشديد".

- معدل وفيات الفيروس

لا يوجد حاليًا أي أدوية محددة معتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج فيروس كورونا الجديد.

وقال أحد كبار أطباء الأمراض المعدية، إنه دون العلاج يمكن أن تشهد الولايات المتحدة معدلات وفيات من فيروس كورونا مماثلة لتلك الموجودة في الصين.

وحسب المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، معدل وفيات لحوالي 2%، مما يعني أن حوالي 2% من الأشخاص المصابين قد لقوا حتفهم.

وهذا أعلى من الأنفلونزا، التي تبلغ معل وفياتها حوالي 0.1%، ولكنها أقل بكثير من فيروس السارس الذي بلغ معدل وفياته 9.6% ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي بلغ معدل وفياتها 35%.

- العقار الجديد

وتم اختبار العقار المضاد للفيروسات في البشر من أجل الإيبولا والحيوانات لمرض السارس، وهو العقار الذي يجري اختباره في المركز الطبي بجامعة نبراسكا.

وقال المعهد الوطني للصحة في بيانه الإخباري، إن هناك تجارب سريرية للعقار تجري في الصين، وقد طور المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدراسة الحالية لتتناسب مع تلك التجارب.

وسيحصل المشاركون في مجموعة العلاج الأمريكية على 200 ملليغرام من العقار (الريديزفير) عن طريق الوريد عند تسجيلهم في الدراسة.

وسيحصلون على 100 ملليغرام أخرى أثناء نقلهم إلى المستشفى لمدة تصل إلى 10 أيام.

- كورونا في أمريكا

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار، يوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 60 حالة.

وهناك ما لا يقل عن 42 حالة من الركاب السابقين في سفينة دايموند برينسيس التي كانت موقعًا لتفشي الفيروس وصارت كالحجر الصحي.

كما تم إعادة 3 مرضى أمريكيين آخرين من الصين.

ومن بين الحالات الـ15 الأخرى، كان الكثير منها قد زار مؤخراً مدينة ووهان الصينية أو يعرف أحداً عاد من ووهان -مركز انتشار الفيروس.

على الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب وصف فيروس كورونا بأنه "مشكلة ستزول"، إلا أن الخبراء يخشون من احتمال حدوث وباء في المستقبل القريب، بالنظر إلى انتشار الفيروس في أوروبا والشرق الأوسط.