مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يفتتح أولى دوراته بحفل لمدحت صالح وبلاك تيما

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، في السادسة من مساء اليوم الجمعة، فعاليات أول مهرجان للموسيقى والغناء بمعبد دندرة بمحافظة قنا، والذى يقام بالتعاون بين كل من وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، متمثلان فى كل من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب جامعة جنوب الوادى.

ويبدأ المهرجان يومه الأول بافتتاح معرض الكتاب بنادي فتيات قنا، في الرابعة عصرا، ويضم المعرض مئات العناوين من الكتب ومنها أمهات الكتب، وشخصية المعرض هي الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، الذي تحمل اسمه الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء.

ثم تبدأ مراسم حفل الافتتاح بتابلوهات فنية فى ساحة معبد دندرة الخارجية لفرقتى الأقصر وقنا للفنون الشعبية التابعتين للهيئة العامة لقصور الثقافة، بعدها وعلى المسرح الذى تم تشييده خصيصا أمام المعبد يلقى محافظ قنا كلمة، وتعلن وزيرة الثقافة فى كلمتها افتتاح الفعاليات، ثم يبدأ الحفل بتقديم فريق «بلاك تيما» باقة من المؤلفات الخاصة التي تعبر عن قضايا وأحلام الشباب، ليختتم بعدها الفنان مدحت صالح فقرات اليوم الأول بصحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن القوى الناعمة بمختلف صورها تعمل على تعزيز القيم الإيجابية فى نفوس الأفراد ودعم مشاعر التسامح ونبذ التعصب، مشيرة إلى أن إقامة المهرجان فى محافظة قنا يجسد الاهتمام بالصعيد ويعبر عن الايمان بقدرة الثقافة والفنون فى اعادة تشكيل الوعى.

وأوضحت «عبدالدايم»، أن نقل المنتج الابداعى باشكاله المتنوعة إلى ربوع مصر يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن باعتبار الإنسان إحدى الركائز الأساسية ومحورا رئيسيا فى خطط واستراتيجية التنمية المستدامة.

وكانت وزارة الثقافة قد قررت تأجيل افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء 24 ساعة فقط، ليكون مساء الجمعة بدلا من الخميس، التزاما بالحداد الذي أعلنته الدولة المصرية على رحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا، تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، ويتضمن 10 حفلات على مدى 6 أيام، يشارك فيها نجوم الغناء والموسيقى فى مصر وهم فريق بلاك تيما، مدحت صالح وفرقته، فريق وسط البلد، على الحجار وفرقته، مى فاروق، فرقة الأقصر للفنون الشعبية، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته وفريق مسار إجبارى ويحتضنها معبد دندرة، وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، حيث تقام بمعبد دندرة في السادسة مساء يومي، السبت 29 فبراير والأحد 1 مارس، وفى قصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومي والإثنين والثلاثاء 2 و3 مارس، وفي جامعة جنوب الوادي فى الخامسة مساء يومى الأربعاء والخميس 4 و5 مارس، كما يتضمن المهرجان عددا من الأنشطة الثقافية إلى جانب العروض الفنية ومنها عدد من الندوات وإقامة معرض للكتاب بنادى فتيات قنا من 28 فبراير وحتى 8 مارس.

يشار إلى أنه من المقرر أن يقدم غدا فريق وسط البلد والفنان على الحجار، فقرات اليوم الثاني من المهرجان، في السادسة مساء بمعبد دندرة.