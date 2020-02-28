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تواصل الليرة التركية تراجعها في ظل التدخل العسكري لتركيا في سوريا.

وتراجعت الليرة أمام الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، لأدنى مستوياتها منذ سبتمبر عام 2018، حيث وصل سعر الدولار إلى 26ر6 ليرة.

كما تراجعت الليرة أمام اليورو على نحو مماثل لما كان عليه الحال في أغسطس الماضي، حيث وصل سعر اليورو الواحد إلى 89ر6 ليرة.

وتسبب في الخسائر الأخيرة لليرة التصعيد العسكري بين تركيا وسوريا، وقُتل أمس الخميس خلال غارة جوية في إدلب السورية 33 جنديا تركيا على الأقل وأصيب 36 آخرون.

وتحمل أنقرة الحكومة السورية المسؤولية وبدأت هجمات انتقامية.

ويتفاقم الوضع على نحو واضح في سورية في ظل دعم روسيا للنظام السوري سياسيا وعسكريا.