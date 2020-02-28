خروج 25 مصابا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم جراء حادث قطار مطروح

أعلنت محافظة مطروح فى بيان لها، منذ قليل، خروج 25 مصابا من مستشفيات الحمام والعلمين والضبعة، بعد تحسن حالاتهم الصحية، وما زال 19 مصابا يتلقون العلاج، إثر حادث انقلاب قطار مطروح.

وأشار البيان إلى أنه لا يوجد سوى حالة واحدة تحت الملاحظة بمستشفى الحمام، حيث تم تحويل حالة إلى الإسكندرية، وتحسن وخروج 5 حالات، ووفرت المحافظة سيارة لنقلهم لذويهم بمطروح.

كما خرج 20 حالة من مستشفى الضبعة، حيث تبين بالكشف أنها إصابات بسيطة، فيما لا يزال 5 حالات تحت الملاحظة، أما باقي المصابين يتلقون العلاج حاليا بمستشفى العلمين، وعددهم 13 مصابا.

ومن جانبه قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه جار معاينة الحادث بحضور النيابة والأدلة الجنائية وهيئة السكة الحديد وعناصر الشرطة بمدير أمن مطروح، كما تم وصول ونش السكة الحديد لمنطقة العلمين قادما من الإسكندرية، لرفع عربات القطار، وإزالة مخلفات الحادث.