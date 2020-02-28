«إيزي جيت» للطيران: إلغاء رحلات وتخفيض النفقات بسبب كورونا

تعتزم شركة الطيران البريطانية منخفض التكاليف "إيزي جيت" إلغاء رحلات جوية واستحداث تدابير لخفض التكاليف على نطاق أوسع لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المتحور.

وذكرت "إيزي جيت" اليوم الجمعة في مقرها بمدينة لوتون القريبة من لندن، إن الرحلات بين مناطق شمالي إيطاليا وإليها- حيث أفادت تقارير بوجود العديد من الإصابات- ستتأثر بصورة خاصة.

كما أعلنت الشركة عن تدابير مماثلة لتلك التي اتخذتها شركات طيران أخرى بالفعل للحد من تأثير انتشار الفيروس.

وجرى إرجاء أي تعيينات جديدة، والترقيات على مستوى الشركة، إلى جانب تأجيل المشروعات من الدرجة الثانية والنفقات. وسيتم منح بعض الموظفين إجازة غير مدفوعة الأجر. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على ترشيد النفقات في الإدارة، وخفض العائد الذي يحصل عليه المساهمون.

ومع ذلك، قالت "إيزي جيت" إن تقييم أثر تفشي فيروس "كوفيد-19" على النتائج السنوية للشركة سابق لأوانه، وأضافت أنها تتابع التطورات وتعمل مع السلطات عن كثب.