فرقاطتان روسيتان تعبران المضائق التركية في طريقهما نحو الساحل السوري

أعلن ممثل أسطول البحر الأسود الروسي ألكسي روليف، توجه فرقاطتين روسيتين تحملان صواريخ (كاليبر) من أسطول البحر الأسود إلى الساحل السوري.

وقال روليف - في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الفرقاطتين الأدميرال (ماكاروف) والأدميرال (جريجوروفيتش) التابعتين لأسطول البحر الأسود والمزودتين بصواريخ كروز الفائقة الدقة من طراز (كاليبر) عبرتا مضيقي البوسفور والدردانيل التركيين في طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف "أن هاتين الفرقاطتين سترابطان في البحر المتوسط لتكونا جزءا من قوات المجموعة البحرية الروسية الدائمة هناك".

​وأشار روليف إلى أن الفرقاطتين قامتا - خلال عملية توجههما من البحر الأسود إلى البحر المتوسط - بإجراء مجموعة من التدريبات والمناورات القتالية البحرية في نطاقات تدريب الأسطول في البحر الأسود.