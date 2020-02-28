الرئيس الموريتاني يؤكد وقوف بلاده مع السعوديةويشدد على حوار شامل في ليبيا

شدد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على أن بلاده تقف دوماً إلى جانب السعودية في وجه كل ما من شأنه أن يطال أمنها واستقرارها ومصالحها، مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربط بلاده بالسعودية.

وأشار الرئيس الموريتاني في مقابلة خص بها صحيفة"الشرق الأوسط"، إلى أن زيارته إلى الرياض، الأربعاء الماضي، من شأنها تعزيز أواصر الأخوة والصداقة والتعاون القائم بين البلدين، وأيضاً من أجل التشاور حول مختلف القضايا الملحّة وذات الاهتمام المشترك.

كما شدد على ضرورة إجراء حوار شامل في ليبيا لا يستثني أحداً، تُسخّر لنجاحه جهود الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الرئيس الموريتاني " لقد كنا دوماً، ولا نزال، متشبثين بحلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه، وقيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وبخصوص اليمن، قال الرئيس الموريتاني إنه يتعين البناء على الشرعية الدستورية لإيجاد حلّ سلمي تشارك فيه سائر الأطراف. ومنطق الحوار هذا هو نفسه يجب أن يسود في كل من العراق، ولبنان، والسودان، بل وفي العالم العربي والعالم كله كسبيل وحيد لحل الأزمات.