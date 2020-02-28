اينتراخت فرانكفورت يكمل عقد المتأهلين لدور الستة عشر بالدوري الأوروبي

أكمل إينتراخت فرانكفورت الألماني، عقد الفرق المتأهلة لدور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب تعادله 2 - 2 مع مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، اليوم الجمعة، في إياب دور الـ32 من المسابقة.

واستفاد الفريق الألماني من فوزه ذهابا 4 - 1، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، حيث تفوق بمجموع المباراتين 6 /3.

وتقدم سالزبورج عن طريق أندرياس أولمر في الدقيقة العاشرة، لكن أندريه سيلفا سجل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 71 سجل جيروم أونجان الهدف الثاني للفريق النمساوي، غير أن سيلفا عاد ليسجل هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 83.

وسيواجه إينتراخت فرانكفورت فريق بازل في دور الستة عشر، حيث أوقعته القرعة في مواجهة الفريق السويسري الذي تأهل إلى الدور ذاته على حساب أبويل نيقوسيا القبرصي بنتيجة 4 - صفر بمجموع المباراتين.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قام بتأجيل المباراة لتقام اليوم بدلا من أمس الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة سالزبورج.