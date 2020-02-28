ما هو الوقت المثالي للاستحمام في الشتاء؟

الاستحمام في الشتاء في ظل درجات الحرارة المنخفضة، من الأشياء الصعبة التي يقدم البعض على فعلها، ولكن ذلك ضروريًا حتى يظل الجسم نظيفًا، ولكن متى يجب الاستحمام بالضبط، وهل من يفضلون فعل ذلك مساءً على خطأ؟

وفقًا لموقع "Bustle"، فإن هناك 3 أشياء هى التي تحدد الوقت المثالي للاستحمام في فصل الشتاء، منها الشعر ونسبة الرغبة في النوم ونوعية البشرة.

يصبح الاستحمام في الصباح قبل الذهاب إلى العمل أنسب وقت في اليوم إذا كان الشخص يحتاج إلى مزيد من الطاقة؛ لأن الماء يساعد الجسم على الخروج من حالة الكسل والاسترخاء التي تلازم النوم، وأيضًا يجب أن يكون هناك استعدادًا لتجفيف الشعر بعد القيام بذلك؛ لأن السير في الشارع بشعر غير جاف يسبب الإصابة بالبرد، ولذلك سواء كان من يفعل ذلك رجل أو امرأة عليهم التأكد من الحصول على شعر جاف ثم التعرض للهواء البارد بشكل عادي.

ومن الأشياء التي تجعل الاستحمام بالنهار مناسبًا أكثر من الساعات المتأخرة، نوعية البشرة، حيث إن البشرة الدهنية تنتج زيوت بنسبة كبيرة خلال الليل وأفضل منظف لها هو الحمام الساخن صباحًا لأن ذلك يسمح بفتح المسام والتخلص من الدهون ولكن يجب مسح الوجه بقطعة من الثلج أو الماء البارد للتأكد من إغلاق المسام حتى لا يتسبب ذلك في وصول الميكروبات للطبقات الداخلية بالجلد.

وعلى الجانب الآخر، هناك 3 أشياء أيضًا تجعل الشخص يفضل الاستحمام قبل النوم أو ليلًا بشكل عام ويبتعد عن ساعات النهار، وهي المعاناة من مشكلة في النوم، وذلك لأن الماء الساخن يساعد الجسم على الاسترخاء، وإذا حدث ذلك فإن العقل يصدر إشارة بحلول موعد النوم، وأيضًا تنظيف الشعر وتركه يجف دون الحاجة لاستخدام مجفف أو مكواة لأنه في الليل لن تضطر المرأة لاستخدام هذه الأشياء أو ارتداء غطاء على الرأس لمنع وصول الهواء البارد إلى شعرها تجنبًا لنزلات البرد.

وفي حالة امتلاك بشرة جافة، فإن الاستحمام ليلاً أفضل لأنه يقلل من جفاف الجلد والتشقق الذي يظهر بالقدمين ولكن يجب وضع كريم مرطب فور الانتهاء من الاستحمام وتجفيف الجسم جيدًا من بقايا الماء.