أدلى نقيب المهندسين، هاني ضاحي، بصوته فى انتخابات التجديد النصفي للنقابة، اليوم فى لجنته رقم 25 الشعبة الكهربائية، والتى تقام بأرض المعارض بالقاهرة.

وأشاد ضاحي، بالمناخ الديمقراطي الذي تتم فيه الانتخابات، مؤكدا أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين تشهد إقبالا متوسطا في جميع المحافظات.

وأضاف:" الانتخابات تتم في مناخ ديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل ولم تشهد أى تجاوزات أو مخالفات.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب الهندسية، ونصف مقاعد النقابات الفرعية.

ومن المقرر أن يمتد فتح باب الاقتراع حتى السابعة مساء اليوم.

ويختار كل ناخب حسب شعبته عددا من مرشحى مجالس الشعبة بمجلس النقابة العامة، والتى تضم «الكهربائية والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية»، يجرى لكل مجلس شعبة اختيار 5 مهندسين فوق السن، و2 تحت السن، بينما شعب «التعدين والبترول، والكيميائية النووية، وصناعة الغزل والمنسوجات»، يتم اختيار 3 مهندسين فوق السن، و2 تحت السن.

ووضعت اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، مجموعة من الشروط الواجب اتباعها فى العملية الانتخابية، تضمنت السماح بسداد الاشتراكات المتأخرة يوم الاقتراع ذاته، ولا يحق للناخب الإدلاء بصوته إلا بعد السداد.

وأكدت اللجنة فى خطابه للنقابات الفرعية حصلت «الشروق» على نسخة منه، أنه يحق للعضو الناخب المُسدد رسوم العضوية لعام 2018، أو الإعفاء منها، والأعضاء الجُدد المقيدين حتى 31 ديسمبر 2019، الإدلاء بأصواتهم، منوهة بأن الصوت الانتخابى يكون باطلا، إذا انتخب العضو عدد أكثر أو أقل من عدد المُرشحين المطلوب، والمُبين ببطاقة الانتخاب.