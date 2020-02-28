رئيس السلفادور يعتزم نقض قانون يحمي مجرمي الحرب

قال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة إنه سيستخدم حق النقض ضد قانون مثير للجدل يهدف إلى السماح بملاحقة مرتكبي الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية الدموية في البلاد(1980- 1992)، لكن يقول منتقدون إنه يمكن أن يسمح للجناة بالإفلات من العقوبة.

وأشار أبو كيلة إلى القانون باعتباره "قانون عفو يحمي مجرمي الحرب" مساء أول أمس الأربعاء، قبل وقت قصير من تصويت 44 نائبا في البرلمان لصالحه، وتصويت 11 ضده وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وكان هناك 28 نائبا متغيبين عن المجلس في وقت التصويت.

وبينما يشير مؤيدو القانون إلى أنه يهدف إلى ضمان عدم حصول أي شخص ارتكب فظائع في وقت الحرب على عفو، يقول منتقدوه إنه سيحقق عكس ذلك بمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة، بما في ذلك تخفيف عقوبات السجن.

ويبقى أمام "أبو كيلة" 60 يوما لاستخدام حق النقض ضد القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.