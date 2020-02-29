الموانئ الكويتية: فحص طبي لطواقم السفن القادمة للتأكد من خلوهم من كورونا

قالت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الجمعة، إن فريقا طبيا يرافق مرشديها في الصعود على ظهر السفن القادمة إلى الكويت؛ لفحص طواقمها والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال المتحدث باسم (الموانئ) الكويتية ناصر الشليمي- في تصريح صحفي - إن تعليمات قد صدرت بالتنسيق مع وزارة الصحة، يتم بموجبها استيقاف السفن في منطقة المخطاف (مكان تجمع السفن)، وفحص طواقمها قبل الإذن لها بالرسو على أرصفة الموانئ الكويتية.

وأضاف الشليمي أن التعليمات صدرت بإبقاء الطواقم داخل السفن أثناء رسوها على أرصفة الموانئ كإجراء احترازي آخر؛ للحيلولة دون نقل عدوى الفيروس المستجد.

يشار الى أن وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 45 حالة حتى الآن.