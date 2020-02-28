بعثة بيراميدز تصل لوساكا استعدادا لمواجهة زاناكو بالكونفدرالية

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى العاصمة الزامبية لوساكا صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمباراته المرتقبة أمام زاناكو ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد بيراميدز لملاقاة زاناكو في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، على أن تُقام مباراة العودة الأسبوع المقبل في ملعب الدفاع الجوي.

وضم الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز 23 لاعبًا في قائمة الفريق التي ستواجه زاناكو، حيث جاءت على النحو التالي:

أحمد الشناوى - المهدى سليمان - أحمد دعدور - محمد حمدى - طارق طه - عبد الله بكرى - على جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - محمد فتحى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر العيونى - محمود حمادة - إيريك تراورى - محمد فاروق - عبده لومالا - جون أنطوى - دودو الجباس - ولفريد كانون .