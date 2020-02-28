محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور الأجهزة المعنية والشركات القائمة على تنفيذ هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجارى إنشائها سواء مشروعات الخدمية أو مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية بالمحافظة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لجميع المشروعات الجارى العمل بها.

وطالب الغضبان، باستمرارية المتابعة للمشروعات التى تم الانتهاء منها وذلك فى إطار الحفاظ على كفاءتها ومظهرها الحضارى، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت تحولا حضاريا كبيرا من خلال التطور فى كافة القطاعات والتى كان أهمها منظومة التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى، والاهتمام بالطرق والميادين والحدائق، والطفرة الصناعية والاستثمارية مما جعل بورسعيد فى مقدمة المحافظات الحضارية فى الدولة.