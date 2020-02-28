المتحدث باسم وزارة الصحة يستعرض مستجدات جهود الحكومة للحد من فيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا مع وزيرة الصحة والوزارات المعنية؛ تم فيه التشديد على توسيع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الجمعة، أن الإجراءات الوقائية تم توسيع تعريفها لتشمل القادمين من الدول المشتبه بها إنتشار الفيروس كافة، وليس الصين فقط، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء ارتفعت على مستوى العالم من 20 إلى 38%.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير 20 بوابة حرارية، لقياس درجة الحرارة بطريقة سريعة، لمنع حدوث تكدس في صالات المطارات، مضيفًا أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لختم جوازات سفر القادمين من الخارج بخصوص الحجر الصحي، للتأكيد على أنهم تم فحصهم قبل دخول البلاد.

وإضاف أن وزارة الصحة تتبع إجراءات وقائية لفحص المسافر القادم من الخارج وهل يظهر عليه أعراض الفيروس أم لا، لافتًا إلى أنه في حالة عدم ظهورها يتم متابعته على مدار 14 يومًا؛ وهي فترة حضانة المرض، عن طريق برنامج إلكتروني مزود ببيانات كل القادمين من الدول المشتبهة، وإرساله على النظام الالكتروني للمطار، ومن ثم التواصل مع الوحدات الصحية بالمنطقة المقيم بها، كما تم مع الحالة الوحيدة الحاملة للفيروس في السابق والتي تم شفاؤها.

وتابع أن كل المطارات والموانيء والمنافذ البحرية بها عربات إسعاف لفحص لكل القادمين، بالإضافة إلى المزارات السياحية.

وارتفعت وفيات «كورونا» في الصين إلى 2788 حالة وإصابة 78824.