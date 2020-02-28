استقر عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخُماسية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة على عقد جلسة جديدة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل معسكر الفراعنة المقبل.

ويهدف الجنايني من تلك الجلسة الاستقرار على موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي الذي يقوده المدير الفني شوقي غريب.

ويترقب غريب الموقف النهائي من انضمام محمد صلاح لقائمته في أولمبياد طوكيو من أجل حسم الشكل النهائي لقائمة الفراعنة التي ستطير إلى اليابان.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يرغب في مشاركة صلاح بالأولمبياد لعدم افتقاده في تجهيزات الريدز للموسم القادم.

ومن المنتظر أن ينتظم محمد صلاح في قائمة المنتخب بمعسكر شهر مارس المقبل استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.