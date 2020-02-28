المسماري يكشف تصفية قوات السراج جرحى من قوات الجيش الوطني الليبي

اتهم أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، قوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، المعترف بها دوليا، بتصفية عدد من عناصر قوات "الجيش الوطني" ممن سقطوا في أيديهم.

وقال المسماري فى صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم "في تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج، المعززة بوحدات من الجيش التركي الغازي، وعناصر إرهابية متطرفة، والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم، قامت (العصابات الإرهابية)بتصفية عدد من عناصر الجيش الوطني الذين سقطوا في أيديهم، ومنهم جرحى ومصابين".

وأضاف المسماري: إن حكومة السراج تضرب بذلك"بالقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة، وبتعاليم الدين الإسلامي عرض الحائط، دون احترام للمساعي الدولية لتمديد الهدنة، مما يدل على أن عصابات السراج والاتراك، هم مجموعة من المتطرفين التي لا تنتمي لقواعد الأخلاق والقيم الإنسانية للبشرية".