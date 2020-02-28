إيطاليا تدرس تقديم مساعدات إنسانية جديدة لإدلب

قالت إيمانويلا ديل ري، نائبة وزير الخارجية الإيطالي، إن إيطاليا تدرس فكرة إدخال مساعدات إنسانية جديدة لمحافظة إدلب السورية، حيث تفاقمت حالة الطوارئ الناجمة عن الاشتباكات المستمرة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت ديل ري، في رسالة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحن لسنا غير مبالين بالأزمة الإنسانية الخطيرة في إدلب: لقد خصصت إيطاليا بالفعل 500 ألف يورو للأدوية في نوفمبر 2019 كجزء من مساهمة طوعية لحوالي 3 ملايين شخص للنازحين والمجتمعات المضيفة في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سوريا"، وفقا لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأشارت نائبة وزير الخارجية الإيطالي إلى أن إيطاليا تعمل على تقييم التدخلات الأخرى، مشددة على أن روما قريبة دائما من أولئك الأشخاص الذين يعانون.