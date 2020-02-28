إيران: ارتفاع حالات الوفاة بكورونا إلى 34 والحالات المصابة إلى 388

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أفاد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد -19) ارتفع إلى 34 حالة وفاة.

وقال جهانبور اليوم الجمعة إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصا، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.

وأضاف جهانبور أنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة في طهران خلال الـ 24 الماضية.

ويفترض خبراء أن عدد الحالات المصابة أكثر بكثير.

وألغت إيران صلاة الجمعة اليوم في 22 من محافظات البلاد الـ 31 بسبب الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المتحور، وفقا لتقارير إعلامية. ويشير هذا القرار بالحد من جزء مهم من الحياة العامة الإيرانية إلى مدى خطورة التفشي في البلاد.

ونصحت السلطات الصحية المواطنين بعدم الانخراط في المناسبات العامة مثل حفلات الزفاف والجنائز. ومن المقرر أن تبقى المدارس والجامعات مغلقة في الوقت الحالي، ويرجح ألا يتم فتحها مجددا حتى نهاية عطلات رأس السنة الفارسية في مطلع أبريل.

كانت إيران قد أعلنت أمس الخميس إصابة مساعدة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار ومجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) بالفيروس.

وتعد إيران إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا إحدى بؤر المرض.