رئيس وزراء كوسوفو يتعهد بالبدء برفع العقوبات التجارية على صربيا

أذعن رئيس الوزراء الجديد لكوسوفو ألبين كورتي لضغوط الغرب، وتعهد أمس الخميس، برفع جانبا على الأقل من رسوم الاستيراد المفروضة على المنتجات الصربية.

وقال كورتي في مؤتمر صحفي في "يوم 15 مارس، ستقرر الحكومة إلغاء الرسوم على واردات المواد الخام.. كمؤشر على نية حسنة لحل النزاع الاقتصادي مع صربيا".

ويمكن أن تصبح الخطوة واحدة من الخطوات التي تؤدي إلى استئناف مفاوضات التطبيع التي يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي مع صربيا، والتي توقفت منذ نوفمبر عام 2018 عندما فرض سلف كورتي، وهو راموش هاراديناي تلك الضرائب.

لكن بقية الرسوم ستظل سارية، ويشترط كورتي لرفعها ردا من بلجراد بأنه يتعين عليها وقف حملتها ضد كوسوفو لعدم الاعتراف به.

وفرض هاراديناي العقوبات في رد انتقامي على حملة صربيا لإبقاء كوسوفو، وهو إقليم غالبية سكانه من الألبان، بعيدا عن الحصول على عضوية المنظمات الدولية.

وقال كورتي إنه إذا وافقت صربيا، ممثلة في الرئيس القوي ألكسندر فوتشيتش، سيعلق كوسوفو العقوبات التجارية الباقية لمدة 90 يوما بدءا من الأول من أبريل المقبل.

لكنه قال إنه إذا لم تتخذ صربيا خطوة عكسية بحلول 15 يونيو، ستتم إعادة كامل الرسوم.

وجاء إعلان كورتي بعد ضغوط مكثفة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأشار إلى أنه يتوقع مكافأة بلاده، أولها رفع نظام التأشيرات عن موطني كوسوفو.