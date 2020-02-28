الاشتباه في إصابة شخصين بفيروس كورونا في النجف العراقية

أعلن مصدر في دائرة صحة النجف العراقية مساء أمس الخميس، إخضاع شخصين ظهرت عليهما أعراض فيروس كورونا المتحور للحجر الصحي.

وقال المصدر إن الشخصين يخضعان الآن للمتابعة، مشيرا إلى أنهما كانا برفقة الطالب الإيراني الذي كان أول المصابين بالمرض في العراق.

وأكد أن "مجموع المحتجزين الآن في النجف بلغ 32 شخصا يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا".

وفي محافظة كركوك، أكد مصدر في دائرة الصحة أن "رجلا تأكدت إصابته بفيروس كورونا يعمل بمحطه كهرباء تازه، كان قد عاد قبل عشرة أيام من إيران، وبذلك يكون عدد المصابين خمسة، بينما يبلغ عدد المشتبه بإصابتهم أربعة.