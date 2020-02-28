أبوظبي: الحجر الصحي على فندقين بعد تسجيل إصابة إيطاليين بكورونا

طبقت السلطات الإماراتية إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بأبوظبي، بعد إكتشاف إصابة ايطاليين اثنين من نزلاء الفندقين بفيروس كورونا الجديد(كوفيد - 19).

وقالت دائرة الصحة أبوظبي في بيان اليوم الجمعة انها "اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء الفندقين، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في الفندقين لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقاً للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوصات فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يوماً.

ولفتت الى أن المصابين الايطاليين الاثنين يتلقيان العناية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة، وهما ضمن الرياضيين المشاركين في سباق الدراجات الهوائية (طواف الإمارات).

وكان مجلس أبوظبي الرياضي أعلن صباح اليوم إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، بعد إكتشاف إصابة لاعبين من الفرق الإيطالية بفيروس كورونا.