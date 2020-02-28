بالصور - الحكام ونجوم الرياضة يحيون الذكرى الخامسة لرحيل محمود عثمان

شارك عدد كبير من حكام مصر والرياضيون في إحياء الذكرى الخامسة لرحيل الحكم الدولي السابق محمود عثمان، وذلك اليوم الجمعة في نادي طلعت حرب، تلبية لدعوة نجله الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.

تقدم الحضور، وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، وعزب حجاج سكرتير اللجنة، وحسام الجوهري مدير العلاقات العامة باللجنة، والحكام السابقين أحمد الشناوي وأيمن دجيش وناصر عباس وشريف فؤاد وعادل عقل وغيرهم، والحكمين إبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي، ومن نجوم الرياضة محمود أبورجيلة وأحمد مصطفى وعزمي مجاهد وسيد يوسف وعلي ماهر وكريم حسن شحاته، ومحمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل، وعدد من كبار الصحفيين والإعلاميين، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونادي طلعت حرب، وكان في استقبالهم أسرة الراحل محمود عثمان يتقدمهم نجله سمير محمود عثمان.

وتذكر الحاضرون الراحل محمود عثمان وسيرته الطيبة من خلال كلمات سريعة، وعلى هامش إحياء الذكرى الخامسة لعب نجوم التحكيم والرياضة مباراة خماسية في كرة القدم، بعدها تم تسليم الكئوس والميداليات والتقاط الصور التذكارية.

من جانبه توجه سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام السابق بالشكر الجزيل لكل من حضر للمشاركة في إحياء ذكرى والده الراحل محمود عثمان، مؤكدا أنه رمز كبير من رموز التحكيم المصري وتعلم منه الكثير، وأشار إلى حرصه على إحياء الذكرى لتكون امتدادا لتواصل أجيال التحكيم وتذكر والده والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وتوجه سمير عثمان بالشكر أيضا لإدارة نادي طلعت حرب التي تحرص على استضافة فعاليات إحياء الذكرى في كل عام.