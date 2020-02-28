روسيا تنفي مسؤوليتها عن قصف قتل جنود أتراك في سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفت روسيا اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن الضربات الجوية، التي أسفرت عن مقتل جنود أتراك في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، قرب الحدود مع تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن وزارة الدفاع الروسية القول إن سلاح الجو الروسي لم يشن الضربات الجوية التي لقي على إثرها جنود أتراك حتفهم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجنود الأتراك قتلوا على أيدي القوات الحكومية السورية، عندما كانوا يساعدون مسلحين "إرهابيين" في إدلب.

وأضافت الوزارة أن "الجنود الأتراك الذين كانوا ضمن التشكيلات القتالية للوحدات الإرهابية تعرضوا لنيران القوات السورية قرب بلدة مأهولة في 27 فبراير".