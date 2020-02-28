الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيين اثنين بسبب أعمال تنقيب عن الغاز قبالة قبرص

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فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من المواطنين الأتراك أمس الخميس، على خلفية مشاركتهما في أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه قبالة سواحل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويشارك كلا الرجلين - اللذين يعملان في مؤسسة البترول التركية - في "تخطيط وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب عن الهيدروكربون البحرية في شرق البحر المتوسط" ، وفقًا لبيان الاتحاد الأوروبي .

وقالت الدول الأعضاء السبع والعشرين إن الرجلين سيخضعان الآن لتجميد أصولهما وحظر السفر في الاتحاد الأوروبي بسبب الأنشطة "غير القانونية".

واتفقت عواصم الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على العقوبات في وقت سابق من هذا الشهر.

وأدت الأنشطة التركية الخارجية - التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية - إلى توتر العلاقات المتوترة بالفعل مع أنقرة.